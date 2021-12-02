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Компания Ferrexpo продолжает реализацию проекта по очистке реки Днепр

2 декабря, 2021 четверг
12:44
Общество

30 ноября 2021 сотрудники Полтавского ГОКа, входящего в группу Ferrexpo, провели очередное зарыбление реки Днепр в г. Горишние Плавни Полтавской обл. В водные биоресурсы было вселено 2 т растительноядных рыб, а именно: 1,5 т двухлетнего карпа и 0,5 т толстолоба, которые помогают в борьбе с сине-зелеными водорослями

Зарыбок был приобретен у Государственного предприятия Ирклиевский питомник растительноядных рыб (Черкасская обл.) за счет средств Ferrexpo. К мероприятию присоединились сотрудники компании, их семьи и неравнодушные местные жители, несмотря на прохладную погоду. Весь процесс зарыбления проходил под контролем представителей Полтавского рыбоохранного патруля.

С 2020 года группа Ferrexpo реализует комплексный проект специальной помощи речной экосистеме Днепра, прилегающей к операционной базе предприятий группы Ferrexpo, путем пополнения этой реки рыбой для борьбы с вредными сине-зелеными водорослями, которые накапливаются в течение летних месяцев.

Сергей Валковый, лидер проекта, начальник департамента единого корпоративного сервиса и кадрового администрирования ЧАО "Полтавский ГОК":
"Зарыбление Днепра - это наша постоянная работа. Компания Ferrexpo уже вложила более 0,5 млн грн в это направление и планирует продолжать внедрение инициатив по сохранению водных ресурсов нашего региона. Данный вопрос требует комплексного решения, поэтому на местном уровне мы распространяем информацию среди населения о том, что необходимо убирать мусор, не использовать моющие средства с формальдегидом, которые приводят к формированию сине-зеленых водорослей и соблюдать правила и нормы, установленные законодательством по отлову рыбы. Мы уже видим существенное уменьшение цветения воды и летом наши великолепные пляжи будут дольше доступны для купания".

Справка о компании:
Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2020 г. компания произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции стали сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайвани, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO.

Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.

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