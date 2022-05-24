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Новости компаний

Компания Ferrexpo Константина Жеваго приобрела два экскаватора для коммунальщиков Чернигова

24 мая, 2022 вторник
13:59
война с Россией

Более месяца Чернигов находился в осаде в результате военной агрессии РФ на территории Украины. В течение этого периода городу нанесен значительный ущерб

В частности, ударами ракет и бомб повредили больницы, школы, детские сады, другие учебные заведения, библиотеки, жилые дома, административные здания и объекты инфраструктуры. Существенные повреждения получили производственные базы и техника коммунальных предприятий, которые обеспечивали работу систем Чернигова, из-за чего город лишен возможности предоставлять жителям необходимый объем жилищно-коммунальных услуг.

Компания Феррэкспо откликнулась на просьбу Черниговского городского главы Владислава Атрошенко, оперативно приобрела и поставила два фронтальных погрузчика (экскаватора) производителя JCB общей стоимостью более 4 миллионов гривен.

"Мы уверены, что переданная техника позволит восстановить возможности коммунального хозяйства Чернигова и обеспечить необходимые бытовые потребности жителей. Мы наблюдаем чрезвычайно сложную ситуацию и с средствами на приобретение необходимой дорогостоящей техники, и с ее доставкой, особенно в населенных пунктах, которые первыми встретили агрессора. Поэтому мы работаем с гуманитарными запросами и направляем усилия для предоставления первоочередной помощи туда, где она наиболее нужна", - сообщил Юрий Химич, руководитель программ корпоративной социальной ответственности Ferrexpo в Украине.

Компания Ferrexpo продолжает изучать запросы о предоставлении гуманитарной помощи и оперативно обеспечивать их. В настоящее время приобретена техника для других населенных пунктов Черниговщины и Киевщины и готовится ее поставка в места необходимости.

Справка о Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами Украины. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатки премиум-класса для металлургической промышленности, которые по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют уменьшить выбросы углерода и повысить производительность производителей. Предприятия Ferrexpo снабжают сырьем мировую металлургическую промышленность более 40 лет. В 2021 году Группа изготовила 11,2 миллиона тонн железорудных окатков, благодаря чему компания Ferrexpo стала 3-м крупнейшим экспортером окатков в мире с долей рынка примерно 9%. Группа имеет широкую клиентскую базу, в которую входят сталелитейные предприятия по всему миру, в том числе в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме и США. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.

Костянтин Жеваго
Ferrexpo
новости Чернигова
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