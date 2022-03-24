Компания Ferrexpo предоставляет бесплатный доступ к своей обучающей платформе всем желающим
В компании Ferrexpo введена и уже два года успешно функционирует обучающая LMS платформа (Learning Management System), позволяющая сотрудникам Ferrexpo проходить обучение в дистанционном формате. Теперь курсы платформы стали доступны всем желающим бесплатно
Обучение можно проходить онлайн с компьютеров, а также с мобильных устройств. На платформе можно найти ряд онлайн курсов по hard skills и soft skills.
В частности, для развития личностных навыков доступны курсы по следующим темам:
- Управление стрессом
- Вертикальное развитие лидера
- Лидерство. Инструменты привлечения и влияния
- Искусство обратной связи
- Мастерство создания презентаций
- Эмоциональный интеллект
Для тех, кто хочет получить или повысить свои знания по техническим профессиям, горнодобывающая компания Ferrexpo предлагает обучение по охране труда и безопасной работе с электроинструментом, дробильно-обогатительному делу, другим техническим специальностям, таким как машинист насосных установок, электрогазосварщик и другие.
Начальник департамента оценки и развития персонала ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" Ирина Побережная: "Мы заботимся о том, чтобы у всех желающих была возможность учиться в эти непростые времена. Сейчас многие вынужденные переселенцы находятся в поиске работы. И любая новая техническая экспертиза может помочь быстро перепрофилироваться и трудоустроиться. Убеждены, что после победы Украины нам будет необходимо много работать для восстановления экономики, поэтому нужны сильные кадры. Мы открыли доступ к нашему образовательному контенту на LMS платформе, работаем над постоянным ее обновлением и делаем все, чтобы обучение в нашей стране действительно производилось без границ с доступом 24/7 и в любом месте".
Справка о Ferrexpo:
Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатков, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатков среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2021 г. компания произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатков. Основными потребителями продукции стали сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com
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