Компания Ferrexpo на шаг ближе к реализации плана по декарбонизации
Ferrexpo, швейцарская компания с активами в Украине, рассматривает возможность установки пилотного электролизера стоимостью €3 млн. Место для потенциального строительства уже выбрано
Водород, производимый на пилотной электролизной установке мощностью 3,2 МВт, будет использоваться для замены природного газа на одной из линий гранулирования.
Это первый подобный проект в Украине. Он был инициирован российским вторжением, и его прогресс будет зависеть от финансовой ситуации и развития событий в стране.
Цель проекта – изучить возможности использования водорода в промышленных условиях, чтобы в дальнейшем перейти к 100% замещению природного газа водородом.
Таким образом, это станет важным шагом на пути реализации компанией Ferrexpo амбициозного плана по переходу производства к нулевым выбросам.
С 2019 года Ferrexpo достигла понижения выбросов углерода на 31% и обновила свои климатические цели: компания планирует сократить выбросы Scope 1 и Scope 2 на 50% к 2030 году.
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