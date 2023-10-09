Компания Ferrexpo на шаг ближе к реализации плана по декарбонизации

Водород, производимый на пилотной электролизной установке мощностью 3,2 МВт, будет использоваться для замены природного газа на одной из линий гранулирования.

Это первый подобный проект в Украине. Он был инициирован российским вторжением, и его прогресс будет зависеть от финансовой ситуации и развития событий в стране.

Цель проекта – изучить возможности использования водорода в промышленных условиях, чтобы в дальнейшем перейти к 100% замещению природного газа водородом.

Таким образом, это станет важным шагом на пути реализации компанией Ferrexpo амбициозного плана по переходу производства к нулевым выбросам.

С 2019 года Ferrexpo достигла понижения выбросов углерода на 31% и обновила свои климатические цели: компания планирует сократить выбросы Scope 1 и Scope 2 на 50% к 2030 году.

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