Компания Ferrexpo Константина Жеваго приобрела экскаватор для поселка Макаров

Макаров разрушены на 40%: большинство жилых домов и магазинов полностью уничтожены, значительные повреждения получили административные здания и другие объекты гражданской инфраструктуры.

По просьбе Макаровского поселкового головы Вадима Токаря был оперативно приобретен и доставлен экскаватор-погрузчик производителя SDLG стоимостью более 1,5 миллиона гривен.

Вадим Токарь отметил, что экскаватор благодаря своим техническим функциям значительно улучшит состояние содержания жилищно-коммунального хозяйства Макарова. "Искренне благодарен руководителю программ корпоративной социальной ответственности Ferrexpo в Украине Юрию Химичу и директору Благотворительного фонда Полтавского ГОКа Вячеславу Минязеву за поддержку и ценную и бесполезную помощь. Убежден, что ваш пример показателен и для других благотворителей, которые в трудный момент готовы помочь Макаровской общине", - добавил макаровский поселковый голова.

"Переданный экскаватор-погрузчик призван помочь в восстановлении Макарова после масштабных разрушений, потерпевших поселок. Мы стремимся улучшить жизнь людей, страдающих вследствие российской вооруженной агрессии в Украине, непрерывно работаем с гуманитарными запросами для обеспечения первоочередных потребностей населения", - сообщил Юрий Химич, руководитель программ корпоративной социальной ответственности Ferrexpo в Украине.

Ferrexpo продолжает изучать запросы о предоставлении гуманитарной помощи и оперативно обеспечивать их. Ранее сообщалось, что Компания уже приобрела и передала коммунальную технику в Чернигов, а также готовит передачу техники в населенные пункты Сумщины.

Справка о Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами Украины. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатки премиум-класса для металлургической промышленности, по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют уменьшить выбросы углерода и повысить производительность производителей. Предприятия Ferrexpo снабжают сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет. В 2021 году Группа изготовила 11,2 миллиона тонн железорудных окатков, благодаря чему компания Ferrexpo стала 3-м крупнейшим экспортером окатков в мире с долей рынка примерно 9%. Группа имеет широкую клиентскую базу, в которую входят сталелитейные предприятия по всему миру, в том числе в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме и США. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com .