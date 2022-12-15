Компания Ericsson отказывается от локальной службы поддержки клиентов в России

Об этом информируют на сайте Ericsson.

Компания заявила об отчуждении собственного локального бизнеса поддержки клиентов в России.

"Соглашение предусматривает перевод примерно 40 сотрудников Ericsson, а также определенных активов и контрактов, связанных с этим бизнесом. Бизнес по обслуживанию клиентов не предусматривает передачи оборудования, программного обеспечения или сопутствующих услуг операторам мобильной связи в России", - пишут в заявлении .

Сообщается, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину компания Ericsson объявила о приостановке операций, поставок клиентам и плановом сворачивании в соответствии с санкциями. Приблизительно 400 сотрудников в России были уволены.

"В 2023 году Ericsson планирует иметь небольшое присутствие в России на местной основе. Юридическое лицо, которое будет продолжать работу для завершения ликвидации и выполнения юридических, договорных и административных требований", - добавляют в ведомстве компании.

Справка. Ericsson разрешает поставщикам услуг связи и компаниям обеспечивать связь. В частности, это компании в сферах деятельности: сети, облачное программное обеспечение и услуги, корпоративные беспроводные решения, глобальная коммуникационная платформа, а также технологии и новый бизнес. Он разработан для помощи клиентам для перехода на цифровые технологии, повышения эффективности и поиска новых источников дохода.

Инвестиции Ericsson в инновации обеспечили преимущества мобильности и мобильной широкополосной связи миллиардам людей по всему миру.

11 апреля шведский производитель оборудования для сетей мобильной связи Ericsson свернул свою деятельность в РФ.

Ericsson, eBay и еще три компании присоединились к технологической блокаде России и Белоруссии.

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