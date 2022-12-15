Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Компания Ericsson отказывается от локальной службы поддержки клиентов в России

Компания Ericsson отказывается от локальной службы поддержки клиентов в России

15 декабря, 2022 четверг
18:03
война с Россией Ericsson

Российская дочерняя компания шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson продала свой бизнес по поддержке клиентов, принадлежащий бывшему местному менеджменту

Об этом информируют на сайте Ericsson.

Компания заявила об отчуждении собственного локального бизнеса поддержки клиентов в России.

"Соглашение предусматривает перевод примерно 40 сотрудников Ericsson, а также определенных активов и контрактов, связанных с этим бизнесом. Бизнес по обслуживанию клиентов не предусматривает передачи оборудования, программного обеспечения или сопутствующих услуг операторам мобильной связи в России", - пишут в заявлении .

Сообщается, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину компания Ericsson объявила о приостановке операций, поставок  клиентам и плановом сворачивании в соответствии с санкциями. Приблизительно 400 сотрудников в России были уволены.

"В 2023 году Ericsson планирует иметь небольшое присутствие в России на местной основе. Юридическое лицо, которое будет продолжать работу для завершения ликвидации и выполнения юридических, договорных и административных требований", - добавляют в ведомстве компании.

Справка. Ericsson разрешает поставщикам услуг связи и компаниям обеспечивать связь. В частности, это компании в сферах деятельности: сети, облачное программное обеспечение и услуги, корпоративные беспроводные решения, глобальная коммуникационная платформа, а также технологии и новый бизнес. Он разработан для помощи клиентам для перехода на цифровые технологии, повышения эффективности и поиска новых источников дохода.

Инвестиции Ericsson в инновации обеспечили преимущества мобильности и мобильной широкополосной связи миллиардам людей по всему миру.

  • 11 апреля шведский производитель оборудования для сетей мобильной связи Ericsson свернул свою деятельность в РФ.
  • Ericsson, eBay и еще три компании присоединились к технологической блокаде России и Белоруссии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мир
Россия
Технологии
санкции против России
Читайте также:
зима
14 декабря, 2022 среда
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине усилятся морозы
14 декабря, 2022 среда
До весны-лета будут паузы в горячей фазе войны, но жесткий конфликт с РФ может продолжаться годами, – дипломат Чалый
14 декабря, 2022 среда
Проведение новой волны мобилизации возможно после Нового года, - Анна Маляр
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.47
    Покупка 39.47
    Продажа 40.18
  • EUR
    Покупка 41.1
    Продажа 42.17
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
15 декабря
18:37
На электростанциях установят камеры и датчики, которые будут распознавать дроны и ракеты, - Небитов
18:34
Боеприпасы, бронированные и медицинские машины и тягачи: Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине
18:27
В деоккупированные Лиман и Святогорск на Донетчине вернули электроснабжение
18:07
OPINION
А что у нас с программой реинтеграции Донбасса?
17:51
Одесский провайдер предоставлял доступ к пропагандистским ресурсам РФ вопреки запрету СНБО
17:47
Россия может начать новую волну наступления на Украину в феврале, - Резников
17:42
Россия пополняет потери, мобилизуя трудовых мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, - Генштаб ВСУ
17:30
PR
Морозостойкий DIESEL Арктика на АЗК UPG
Арктический дизель от АЗК UPG – безопасная дорога, несмотря на лютый мороз
17:28
В штаб-квартире польской полиции взорвался подарок, который привезли из Украины, комендант ранен
17:24
Эксклюзив
Китай будет превращать Россию в свою колонию, - аналитик фонда Деминициативы Бурковский
17:10
Рада разрешила проверять военных на алкоголь и наркотики где угодно и когда-либо: президента просят ветировать закон
17:07
"Передавал" оккупантам заводы пищевой и химической промышленности. Экс-председателя Пологовского райсовета Калашника разоблачили на коллаборантстве
17:03
Нападавшего на мужа Пелоси обвиняют в планировании ряда покушений, в том числе на сына Байдена
16:51
Оккупанты под вечер снова накрыли огнем Никопольщину, есть погибший и раненые
16:49
ОАСК
Ликвидация ОАСК не означает, что его судей уволят, они продолжают получать зарплату и могут работать по специальности, - Роман Маселко
16:47
В Киеве начали продажу елок. Локации
16:32
НБУ
В результате войны и экономического кризиса украинские банки потеряют не менее 20% кредитных доходов, - НБУ
16:21
ЕС выделил 50 млн евро на восстановление критической инфраструктуры Украины
16:15
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:12
Ликвидация Окружного админсуда Киева позволит освободиться от значительной части судейской мафии, - юрист Жернаков
16:03
Обновлено
Оккупанты ударили по Херсону, два человека погибли, трое травмированы, город обесточен
16:02
OPINION
Зачем московиты "качу" украли?
16:01
В победе над Россией уверены 97% украинцев, - опрос
15:57
Эксклюзив
Уже началась операция по освобождению Мелитополя, – военный эксперт Свитан
15:49
Залужный сказал, сколько танков и другого вооружения нужно ВСУ, чтобы выйти на грани 23 февраля
15:44
Спецподразделение "Kraken" передало Гончаренко центру свои трофеи для аукциона-сбора на антидроновое ружье
15:33
Эксклюзив
Иванна Климпуш-Цинцадзе
"Преимущество скорости над качеством": Климпуш-Цинцадзе о выполнении Радой евроинтеграционных требований
15:29
Обновлено
Оккупанты обстреливают инфраструктуру Харькова, повреждены складские помещения
15:26
"Россия готовит 200 тыс. новых солдат": Залужный не исключает наступления оккупантов на Киев из Беларуси
15:24
Оккупанты ударили ракетами по Орехову в Запорожье, есть пострадавшие
15:18
Анонс
Битва "Абхаза" за Украину. "Истории войны" в 18:00
15:12
Украина получит от США $17 млн на восстановление системы общественного здоровья
15:11
Во временно оккупированном Крыму армия РФ готовится к высадке украинского десанта, - разведка
14:58
В ООН прогнозируют ухудшение гуманитарной ситуации из-за ударов по инфраструктуре Украины
14:50
Бен Уоллес
В Британии допустили возможность поставки Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow
14:47
Эксклюзив
Важно лишить врага сухопутного коридора, который обеспечивает южную группировку, - Тетерук
14:45
Эксклюзив
Под Бахмутом россияне прикрываются украинскими пленными во избежание уничтожения, - нацгвардеец Кузык
14:44
Интервью
Обрели духовную независимость, но не лишились российского влияния: религиозец Горевой подытожил 4 лет деятельности ВТО
14:36
Эксклюзив
Враг больше всего обстреливает Корабельный район Херсона, поэтому оттуда горожанам предлагают добровольную эвакуацию, - замглавы облсовета
14:36
В Украине треть урожая кукурузы - все еще на полях из-за дождей и перебоев с электроснабжением, - Bloomberg
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV