Компания Ericsson отказывается от локальной службы поддержки клиентов в России
Российская дочерняя компания шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson продала свой бизнес по поддержке клиентов, принадлежащий бывшему местному менеджменту
Об этом информируют на сайте Ericsson.
Компания заявила об отчуждении собственного локального бизнеса поддержки клиентов в России.
"Соглашение предусматривает перевод примерно 40 сотрудников Ericsson, а также определенных активов и контрактов, связанных с этим бизнесом. Бизнес по обслуживанию клиентов не предусматривает передачи оборудования, программного обеспечения или сопутствующих услуг операторам мобильной связи в России", - пишут в заявлении .
Сообщается, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину компания Ericsson объявила о приостановке операций, поставок клиентам и плановом сворачивании в соответствии с санкциями. Приблизительно 400 сотрудников в России были уволены.
"В 2023 году Ericsson планирует иметь небольшое присутствие в России на местной основе. Юридическое лицо, которое будет продолжать работу для завершения ликвидации и выполнения юридических, договорных и административных требований", - добавляют в ведомстве компании.
Справка. Ericsson разрешает поставщикам услуг связи и компаниям обеспечивать связь. В частности, это компании в сферах деятельности: сети, облачное программное обеспечение и услуги, корпоративные беспроводные решения, глобальная коммуникационная платформа, а также технологии и новый бизнес. Он разработан для помощи клиентам для перехода на цифровые технологии, повышения эффективности и поиска новых источников дохода.
Инвестиции Ericsson в инновации обеспечили преимущества мобильности и мобильной широкополосной связи миллиардам людей по всему миру.
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