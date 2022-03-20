Компания Epic Games пожертвует для Украины прибыль с нового сезона видеоигры, - Федоров

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



По его словам, это самая популярная игра среди молодежи.



"400 миллионов человек играют по всему миру. Главная цель компании рассказать о жестокой войне, которая происходит прямо сейчас и показать последствия нападения РФ на Украину", - написал Федоров.



Также он поблагодарил Epic Games за поддержку Украины.



Новый сезон игры состоится с 20 марта по 4 апреля.

Напомним, платежная система PayPal официально заработала в Украине.