Компания Epic Games пожертвует для Украины прибыль с нового сезона видеоигры, - Федоров
Американская компания, занимающаяся разработкой видеоигр, Epic Games отдаст прибыль с нового сезона Fortnite для помощи Украине
Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, это самая популярная игра среди молодежи.
"400 миллионов человек играют по всему миру. Главная цель компании рассказать о жестокой войне, которая происходит прямо сейчас и показать последствия нападения РФ на Украину", - написал Федоров.
Также он поблагодарил Epic Games за поддержку Украины.
Новый сезон игры состоится с 20 марта по 4 апреля.
- Напомним, платежная система PayPal официально заработала в Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.39
- Актуальное
- Важное