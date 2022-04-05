Компания Epic Games перечислила для Украины прибыль с нового сезона видеоигры Fortnite, - Федоров
VP Epic Games направила все доходы от игры Fortnite, полученные за период с 20 марта по 3 апреля, на гуманитарную поддержку украинцев
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
По его словам, собрали 144 миллиона долларов. Деньги распределили между такими организациями: Direct Relief, ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программой ООН, Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и World Central Kitchen.
Эти организации оказывают экстренную помощь, включая медицинскую помощь, продукты питания и питьевую воду, предметы первой необходимости, юридическую помощь и приют в Украине. Также помогают украинским беженцам за границей.
- Напомним, в Минцифре сообщили о новых технологических ограничениях для России и Беларуси.
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