Компания Epic Games перечислила для Украины прибыль с нового сезона видеоигры Fortnite, - Федоров

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.



По его словам, собрали 144 миллиона долларов. Деньги распределили между такими организациями: Direct Relief, ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программой ООН, Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и World Central Kitchen.



Эти организации оказывают экстренную помощь, включая медицинскую помощь, продукты питания и питьевую воду, предметы первой необходимости, юридическую помощь и приют в Украине. Также помогают украинским беженцам за границей.

Напомним, в Минцифре сообщили о новых технологических ограничениях для России и Беларуси.