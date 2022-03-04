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Компания EA остановила продажи видеоигр в России и Беларуси, они являются авторами FIFA, UFC, NFC, Sims и Battlefield

4 мартa, 2022 пятница
19:59
Спорт

Компания ​​Electronic Arts выпустила заявление об остановке продажи игр и контента в России и Беларуси

Об этом сообщает Electronic Arts.

"Мы по-прежнему шокированы разворачивающейся в Украине ситуацией. Присоединяемся ко многим заявлениям, призывающим к миру. Мы решили прекратить продажу наших игр и контента, включая пакеты виртуальной валюты, в России и Беларуси. В результате наши игры и контент больше не будут доступны для покупки в магазине в российском регионе на сайте Origin или EA. Мы также работаем с нашими партнерами по платформе, чтобы удалить игры из их магазинов и прекратить продажу нового внутриигрового контента в регионе", – говорится в заявлении компании.

Компания Electronic Arts является автором ряда популярных игр по всему миру. Они создали такие видеоигры, как FIFA, UFC, Need for Speed, Sims, Battlefield, NHL, Medal of Honor, Plants vs Zombies.

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