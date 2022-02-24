Компания Coca-Cola закрыла завод в Украине
Компания по разливу безалкогольных напитков Coca-Cola закрыла свой завод в Украине из-за вторжения РФ
Об этом представитель компании сообщил Reuters.
"Мы будем держать все в поле зрения в ближайшие дни", – сказал он.
Там также призвали персонал быть дома.
Отмечается, что Coca-Cola считает Россию одним из своих крупнейших рынков сбыта.
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