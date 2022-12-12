Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Технологии Компания Blizzard заявила, что видеоигра Diablo IV не будет доступна в России и Беларуси

Компания Blizzard заявила, что видеоигра Diablo IV не будет доступна в России и Беларуси

12 декабря, 2022 понедельник
18:29
Технологии

Американская компания Blizzard подтвердила, что долгожданная видеоигра Diablo IV не будет доступна на учетных записях, зарегистрированных в России и Беларуси

Эта компания подтвердила в комментарии российскому изданию DTF.

Отмечается, что компания не знает, изменится ли ситуация в будущем, но продажи игр в РФ и Беларуси приостановлены с начала 2022 года.

Все последние релизы компании, среди которых Diablo IV, Call of Duty: Modern Warfare II, Diablo Immortal и Overwatch 2, не отображаются для новых игроков в лаунчере Blizzard.

Также отмечается, что Diablo IV можно подарить на российский или белорусский аккаунт, однако неизвестно, будет ли она запускаться.

Сама же игра выйдет 6 июня 2023 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

санкции против России
США
киберспорт
Читайте также:
Анатолій Тимощук
11 декабря, 2022 воскресенье
"Не все так однозначно": экс-футболист Тимощук впервые высказался о войне РФ против Украины
Борис Джонсон
10 декабря, 2022 суббота
Война может закончиться только одним способом, вопрос в том, как быстро мы дойдем до неизбежного, - Джонсон
сніг зима погода
10 декабря, 2022 суббота
Синоптик Наталья Диденко предупредила о циклоне с осадками и похолоданием
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.42
    Покупка 39.42
    Продажа 40.19
  • EUR
    Покупка 40.8
    Продажа 41.87
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
12 декабря
20:04
OPINION
Кто мечтает о столетней войне?
20:02
Критическая ситуация с энергоснабжением после российских обстрелов Украины нуждается в усилении международной помощи, – министр энергетики Галущенко
19:58
ВСУ за сутки нанесли 8 ударов по районам сосредоточения личного состава россиян и 2 – по пунктам управления
19:57
OPINION
Законопроект о медиа, который вносят в Раду, далек от европейских стандартов
19:47
Оккупанты за сутки нанесли 6 ракетных ударов, 4 из которых - по инфраструктуре Донбасса
19:31
Олимпиада-2024: США поддерживают участие спортсменов из РФ и Беларуси под нейтральным флагом
19:03
Юрий Бойко
Проконсультируется со Шмыгалем: Зеленский ответил на петицию о лишении Юрия Бойко звания "Герой Украины"
19:03
Чтобы восполнить потери в живой силе, оккупанты мобилизовали 28 женщин, - Генштаб
18:59
С начала войны Украина подготовила для передачи России 1205 останков погибших оккупантов
18:37
Эксклюзив
Можно ожидать, что со стороны Беларуси будет атака не на Украину, а на Польшу или страны Балтии, – военный аналитик Гетман
18:35
Кулеба призвал государства ЕС поддержать создание спецтрибунала для РФ
18:26
Анонс
Путин пойдет на ДНО из-за конфронтации с Западом. Программа "На связи" в 18:30
18:17
Эксклюзив
Для нового наступления из Беларуси нужна тяжелая техника и профессиональные военные, этого там нет, - военный эксперт
18:10
Обновлено
Оккупанты несколько раз обстреляли Херсон: есть погибшие и раненые, поврежден газопровод и два медучреждения
18:00
Повреждена фасадная стена и окно: спасатели показали последствия взрыва туристической горелки в Одесской области
18:00
OPINION
Строить во время войны
17:58
Европейское Энергетическое сообщество поможет Укрнерго судиться против России
17:57
Во временно оккупированном Скадовске взорвался автомобиль коллаборанта Булюка
17:51
Анонс
Кремлевским пропагандистам тревожно. Программа "Конец спецоперации" в 18:00
17:39
Путин боится смерти: Зеленский объяснил, почему РФ вряд ли применит ядерное оружие
17:34
Польша и Германия должны просить у ЕС больше финподдержки для помощи украинским беженцам, - Дуда
17:30
РФ использует для обстрелов ракеты, которые Украина передала ей в рамках разоружения 30 лет назад, - ГУР
17:21
Эксклюзив
Из Украины уже экспортировано более 14 млн тонн зерновых, - посол по особым поручениям МИД Украины Трофимцева
17:08
Угрожали расстрелом за отказ голосовать на псевдореферендуме. В Херсонской области задержали коллаборантов
17:05
Эксклюзив
Россияне смогли ускорить темпы производства ракет и боевых самолетов за последние два месяца, - военный эксперт
16:53
В Украине откроют офис Организации экономического сотрудничества и развития для помощи в восстановлении страны
16:50
НАПК проверяет информацию о заместителе главы ОП Тимошенко об использовании дорогих автомобилей
16:48
Чехия Украина
Чехия трудоустроит тысячи украинских специалистов для наращивания производства оружия
16:11
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:10
Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс начал визит в Украину
15:50
Еврокомиссия увеличивает финансовый лимит фонда мира на €2 млрд на следующий год
15:40
Безопасно сдаться в плен с помощью дрона: командование ВСУ разработало инструкцию для российских военных
15:30
Объявлены имена финалистов Премии имени Юрия Шевелева в 2022 году
15:29
В России оштрафовали мужчину за пересказ сна о Зеленском
15:05
Шестерым российским генералам сообщили о подозрении в организации вторжения на Харьковщину
15:02
ЧМ-2022: Расписание трансляций полуфинальных матчей, сетка плей-офф
15:00
Эксклюзив
Из-за строительства врагом линий обороны на левобережье Херсона в Крыму возник дефицит бетона, - офицер ВСУ Березовец
14:57
РФ использует против Украины ракеты, полученные благодаря Будапештскому меморандуму - ГУР
14:48
Эксклюзив
Россияне в нескольких километрах от Авдеевки, - военкор Еспресо Бакуменко
14:42
Эксклюзив
Враг накапливает живую силу и тяжелую технику, чтобы попытаться прорваться на Харьковщине, - офицер Изюмского батальона ТрО Корсунов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV