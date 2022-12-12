Компания Blizzard заявила, что видеоигра Diablo IV не будет доступна в России и Беларуси
Американская компания Blizzard подтвердила, что долгожданная видеоигра Diablo IV не будет доступна на учетных записях, зарегистрированных в России и Беларуси
Эта компания подтвердила в комментарии российскому изданию DTF.
Отмечается, что компания не знает, изменится ли ситуация в будущем, но продажи игр в РФ и Беларуси приостановлены с начала 2022 года.
Все последние релизы компании, среди которых Diablo IV, Call of Duty: Modern Warfare II, Diablo Immortal и Overwatch 2, не отображаются для новых игроков в лаунчере Blizzard.
Также отмечается, что Diablo IV можно подарить на российский или белорусский аккаунт, однако неизвестно, будет ли она запускаться.
Сама же игра выйдет 6 июня 2023 года.
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