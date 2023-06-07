Обращение актрисы было опубликовано в twitter компании.

"Я люблю места, где проливается кровь - а у Diablo IV она льется реками", - заявляет в рекламном ролике актриса.

Чтобы принять участие в соревновании, игроки должны запостить видео своей игровой смерти в Twitter или TikTok с хештегом #DiabloDeaths.

Итоги конкурса озвучит сама Меган Фокс 8 июня.

Справочно. Diablo IV – новая часть всемирно известной игровой саги от американской компании Blizzard. Игра побила рекорд по скорости продаж Blizzard за все времена.