Компания Blizzard объявила конкурс на лучшую смерть в игре Diablo IV – похоронную речь для победителя зачитает Меган Фокс
Американская компания Blizzard объявила о конкурсе на лучшую смерть в игре Diablo IV - главным призом станет похоронная речь для игрового персонажа победителя в исполнении Меган Фокс
Обращение актрисы было опубликовано в twitter компании.
"Я люблю места, где проливается кровь - а у Diablo IV она льется реками", - заявляет в рекламном ролике актриса.
Чтобы принять участие в соревновании, игроки должны запостить видео своей игровой смерти в Twitter или TikTok с хештегом #DiabloDeaths.
Итоги конкурса озвучит сама Меган Фокс 8 июня.
Справочно. Diablo IV – новая часть всемирно известной игровой саги от американской компании Blizzard. Игра побила рекорд по скорости продаж Blizzard за все времена.
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