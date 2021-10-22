Компания "БИТ" отстояла свои права на аренду земельного участка

На нем решением судей дело закрыли, а в иске банка отказали. Поэтому договор субаренды земельного участка, который стал предметом спора, признали действительным. Этому предшествовало рейдерский захват имущества компании "БИТ". При этом, по словам инвестора и директора предприятия Расима Бекмезджи, который уже 20 лет живет в Украине, представители банка действовали со значительным принуждением.

"Еще до суда они пытались захватить нашу территорию силовым методом. Они ворвались на мою территорию, мое предприятие разрушая замки ворот и изгоняя моих работников с предприятия. И я жаловался в полицию. Сейчас дело лежит в прокуратуре Киево-Святошинского района. Меня признали потерпевшим в этом деле, ведь я пострадал и морально, и материально. А кроме меня - также мои партнеры. Я призываю прокуратуру взять это дело со всеми доказательствами и довести ее до конца ".

Ранее Северный апелляционный хозяйственный суд Киева завершил рассмотрение судебного спора между предприятием "Белковые ингредиенты и технологии" и "КРЕДИТ ВЕСТ БАНКОМ". В 2018 году финучреждение получило здание в селе Милая Киево-Святошинского района в счет погашения задолженности по кредиту. Земельный участок размером 2 га, на которой и расположено здание, находится в коммунальной собственности. Ранее эта земля была передана в аренду на 49 лет обществу "БИТ". Но только арендаторы начали строительство производственной базы, компания "КРЕДИТВЕСТ БАНК" подала в суд заявление о признании договоров субаренды недействительным. При этом в договорах аренды и субаренды земельного участка банк даже не является стороной. Более того, компания "БИТ" и субарендатор никаких кредитных и других финансовых отношений с банком не имели и не мають. Председатль общественной организации "Стоп-Нелегал" Денис Шинкаренко говорит, что это финучреждение делает все возможное, чтобы любой бизнес обанкротился.

"На сегодняшний день нам стало известно, что некий" КРЕДИТВЕСТ БАНК "просто создает условия для бизнеса, чтобы он обанкротился, чтобы отдал все свое имущество, давая кредиты сначала на одних условиях, затем изменяя эти условия и забирает имущество. Мы возмущены тем , что в Украине есть такие банки, которые занимаются таким, можно сказать, легальным рейдерством ".

Компания "БИТ" пыталась решить вопрос с банком мирным путем. В частности, предлагала выкупить здание, принадлежащее банку по рыночной стоимости или передать часть земельного участка в субаренду и подписать условия сервитута. Впрочем, ни один из вариантов банк не устроил. Арендаторы считают, что целью банка было завладение всей земельным участком и имуществом для последующей продажи. Несмотря на это, они призывают других украинских предпринимателей, которые могут столкнуться с такой ситуацией, отстаивать свое право в судах и бороться до конца. Между тем банк до сих пор давит на предприятие и его руководство.