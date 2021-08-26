Компания Безоса запустила свой космический корабль
Восьмой полет ракеты New Shepard компании Blue Origin в космос состоялся 26 августа
Об этом сообщает пресс-служба компании американского мильядера Джефф Безос в Twitter.
Это была восемнадцатая миссия для Blue Origin.
Во время взлета New Shepard удалось достичь высоты 105,9 км.
Полет ракеты продолжался 10 минут 15 секунд, а максимальная скорость достигла отметки 3 592 км/ч.
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