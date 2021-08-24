Компания Безоса анонсировала запуск ракеты без экипажа на 26 августа

Об этом сообщает Укринформ .

Зпуск запланирован на 13:35 по Всемирному координированному времени с площадки в Западном Техасе, США.

В рамках миссии в капсуле будет находиться 18 исследовательских инструментов.

Кроме того, снаружи капсулы будет проведен эксперимент с датчиками схода с орбиты, спуска и посадки. Этот набор предназначен для более точного спуска космических аппаратов на поверхность других космических тел.