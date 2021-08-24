Компания Безоса анонсировала запуск ракеты без экипажа на 26 августа
Компания Blue Origin планирует осуществить суборбитальный запуск ракеты New Shepard без экипажа 26 августа
Об этом сообщает Укринформ .
Зпуск запланирован на 13:35 по Всемирному координированному времени с площадки в Западном Техасе, США.
В рамках миссии в капсуле будет находиться 18 исследовательских инструментов.
Кроме того, снаружи капсулы будет проведен эксперимент с датчиками схода с орбиты, спуска и посадки. Этот набор предназначен для более точного спуска космических аппаратов на поверхность других космических тел.
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