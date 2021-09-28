Компания Безоса анонсировала следующий полет туристов в космос

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Миссия начнется 12 октября. Ракета стартует с площадки в Техасе в 15:30 по Киеву. На борту корабля New Shepard будут бывший инженер НАСА и соучредитель Planet Labs Крис Бошуейзен и заместитель директора Planet Labs медико-биологических наук и здравоохранения и соучредитель Medidata.Ген де Врис.



Имена двух других астронавтов компания обещает объявить в ближайшее время.

20 июля основатель компании Amazon миллиардер Джефф Безос полетел в космос на ракете New Shepard компании Blue Origin.