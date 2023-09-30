Компания Baykar инвестирует $100 млн в три украинских проекта

Об этом пишет Госпогранслужба.

Как заявил генеральный директор Baykar Халюк Байрактар на Форуме оборонных индустрий в Киеве, одной из инвестиций является завод по производству беспилотников, строительство которого уже началось.

Отмечается, что завершить его планируют примерно через полтора года.