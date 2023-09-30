Компания Baykar инвестирует $100 млн в три украинских проекта
Турецкая компания Baykar, производящая боевые беспилотники Bayraktar TB2, инвестирует 100 млн долларов в три проекта в Украине
Об этом пишет Госпогранслужба.
Как заявил генеральный директор Baykar Халюк Байрактар на Форуме оборонных индустрий в Киеве, одной из инвестиций является завод по производству беспилотников, строительство которого уже началось.
Отмечается, что завершить его планируют примерно через полтора года.
- Минобороны Украины и турецкий BAYKAR MAKINA подписали договор об открытии в Украине сервисного центра для ремонта и обслуживания дронов.
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