Компания "Baykar" бесплатно передаст Польше "байрактор" для Украины.

Об этом турецкая компания сообщила организатору сбора, журналисту Славомиру Сераковскому.

"Мы хотим быть частью этого человеческого жеста солидарности… Мы передадим украинцам беспилотник Bayraktar TB2, чтобы они могли защищать свою Родину наилучшим образом", - говорится в письме.

Собранные в Польше 22,5 млн злотых по согласованию с украинской и турецкой сторонами будут направлены на гуманитарную помощь украинскому обществу, которое испытывает страшные жертвы.

Сераковский добавил: поскольку кампания собрала даже больше, чем планировала, то есть с избытком 1 800 000 злотых (плюс выручка от аукциона), эти средства будут перечислены на счет фонда Вооруженных сил Украины в Национальном банке Украины.

К концу недели, когда сбор будет окончательно закрыт, сумма может еще увеличиться.

"Подводя итоги: в целом наша финансовая помощь Украине составляет около 50 млн злотых (10,6 млн долларов США)", - добавил Сераковский.

Литовец Андрюс Тапинас начал собирать деньги, чтобы купить для украинской армии "байрактор", 25 мая.

28 мая состоялся финальный эфир по сбору денег, удалось собрать более 5 млн. евро на "байрактор" для украинских защитников. Позже Турция передала "байрактор" Литве бесплатно.

С 24 февраля Вооруженные Силы Украины получили от турецкой компании Baykar до 50 ударно-разведочных дронов Bayraktar TB2

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