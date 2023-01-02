Компания Bayer перечислила €1,3 млн на восстановление медучреждений Украины

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"Известный немецкий производитель лекарств, средств защиты растений, пластмасс, красок и лаков Bayer перечислил 1 300 000 евро на восстановление и оснащение медицинских учреждений Украины в рамках инициативы UNITED24", - говорится в сообщении.

Читайте также: "Не хочу быть фаталистом, но вероятно нас ждет катастрофа", - психолог Сергей Титаренко о реабилитации военных

По словам заместителя министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Марии Карчевич, Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок использования средств со счетов для удовлетворения потребностей здравоохранения в рамках платформы UNITED24. В частности, добавлена возможность направлять средства на модернизацию государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, поврежденных в результате боевых действий, а также направлять средства на обновление и модернизацию государственных и коммунальных многопрофильных больниц интенсивного лечения.

Первым проектом по восстановлению медицинской инфраструктуры стало коммунальное некоммерческое предприятие "Черниговская городская больница №3".

28 декабря стало известно, что на платформе UNITED24 собрали более $2,6 млн на генераторы для украинских больниц.

29 декабря стало известно, что в результате войны во львовских больницах начинает не хватать препаратов для онкобольных.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb