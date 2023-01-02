Компания Bayer перечислила €1,3 млн на восстановление медучреждений Украины
Немецкий производитель лекарств Bayer перечислил 1,3 млн евро на восстановление медицинских учреждений Украины
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
"Известный немецкий производитель лекарств, средств защиты растений, пластмасс, красок и лаков Bayer перечислил 1 300 000 евро на восстановление и оснащение медицинских учреждений Украины в рамках инициативы UNITED24", - говорится в сообщении.
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По словам заместителя министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Марии Карчевич, Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок использования средств со счетов для удовлетворения потребностей здравоохранения в рамках платформы UNITED24. В частности, добавлена возможность направлять средства на модернизацию государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, поврежденных в результате боевых действий, а также направлять средства на обновление и модернизацию государственных и коммунальных многопрофильных больниц интенсивного лечения.
Первым проектом по восстановлению медицинской инфраструктуры стало коммунальное некоммерческое предприятие "Черниговская городская больница №3".
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