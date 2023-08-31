Компания BAE Systems откроет в Украине представительство и локализует производство вооружений
Два соглашения о сотрудничестве в области вооружения были подписаны между украинскими министерствами и британской компанией BAE Systems. Они предполагают локализацию производства и ремонт вооружений, в том числе новых легких пушек L119
Об этом говорится на сайте президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями транснациональной компании BAE Systems со штаб-квартирой в Лондоне, специализирующейся на производстве оружия, безопасности и аэрокосмической сфере.
"Мы высоко ценим, когда частные компании в такое время открывают свои офисы в нашей стране. В первую очередь, это очень важный сигнал поддержки нашего народа, украинских граждан", - подчеркнул Зеленский.
Сообщается, что вооружение производства BAE Systems, в частности артиллерийские системы L119 и M777, боевые машины пехоты CV90 хорошо себя зарекомендовало в Украине, помогая побеждать РФ и получая положительные отзывы от наших воинов.
По словам Зеленского, Украина стремится быть активным участником новой эффективной системы европейской и мировой безопасности, для чего нужно иметь мощный оборонно-промышленный комплекс. Для его развития наша страна стремится сотрудничать с ведущими оборонными компаниями из стран-союзников.
На встрече было подписано два соглашения между украинскими министерствами и генеральным директором компании Чарльзом Вудберном. Первое соглашение о сотрудничестве с локализацией производства вооружений BAE Systems между Министерством по стратегическим отраслям промышленности Украины и BAE Systems. Вторая – о совместной работе по ремонту, запасным частям и изготовлению новых легких пушек L119 между Министерством обороны Украины и британской компанией.
- В июле правительство Великобритании заказало оборонной компании BAE Systems производство 155-мм снарядов для пополнения собственных запасов. Они заменят те, которые получила Украина.
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