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Компания АТБ открыла музей истории
Ко Дню работников торговли и 30-летия Независимости Украины сеть АТБ создала собственный музей
Ко дню работников торговли сеть АТБ собрала все свои воспоминания в одном помещении и создала музей. В нем - целая история от основания первого магазина к ребрендингу современных супермаркетов.
"Мы де-факто конкурируем сами с собой, мы хотим быть лучше, чем были вчера. И так делают все сотрудники нашей компании: начиная с владельцев, заканчивая персоналом магазинов сети. Мы уделяем внимание развитию корпоративной культуры и сами постоянно учимся", - говорит генеральная директор ООО "АТБ-маркет" Наталья Шаповалова.
Экспозиция музея разделена на четыре блока, они символизируют периоды развития компании "АТБ". С 2018 года АТБ в каждом городе начинают не только выглядеть по-другому, но и появляются новые услуги.
"Появился отдел свежей выпечки, точки выдачи кофе, мороженое, свежевыжатые соки. Людям нравится новый формат, потому что это новые магазины, более комфортные, с дополнительными сервисами, шире проходами, создающие дополнительные удобства для покупателей", - рассказала заместитель гендиректорки ООО "АТБ-маркет" Ирина Румянцева.
В некоторых магазинах сети появилась также услуга "сканируй-покупай". Теперь покупатели могут даже не пользоваться кассами. Ведь отсканировать товар и расплатиться можно самостоятельно. А на выходе достаточно лишь показать чек.
В некоторых магазинах сети появилась также услуга "сканируй-покупай". Теперь покупатели могут даже не пользоваться кассами. Ведь отсканировать товар и расплатиться можно самостоятельно. А на выходе достаточно лишь показать чек.
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