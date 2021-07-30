Компания АТБ открыла музей истории

Открывать АТБ в Украине начали в 1993 году. Первые такие магазины имели названия "Калина", "Тополь" и "Клен". Тогда начиналось все с небольшого маркета площадью 80 квадратных метров. А сейчас это тысячная корпорация, которую знают почти в каждом городке страны, а также за ее пределами.

Ко дню работников торговли сеть АТБ собрала все свои воспоминания в одном помещении и создала музей. В нем - целая история от основания первого магазина к ребрендингу современных супермаркетов.

"Мы де-факто конкурируем сами с собой, мы хотим быть лучше, чем были вчера. И так делают все сотрудники нашей компании: начиная с владельцев, заканчивая персоналом магазинов сети. Мы уделяем внимание развитию корпоративной культуры и сами постоянно учимся", - говорит генеральная директор ООО "АТБ-маркет" Наталья Шаповалова.



Экспозиция музея разделена на четыре блока, они символизируют периоды развития компании "АТБ". С 2018 года АТБ в каждом городе начинают не только выглядеть по-другому, но и появляются новые услуги.