Компания "ArcelorMittal" возобновила поставки стали в Россию
Компания "ArcelorMittal" возобновила поставки стали в Россию через Казахстан
Об этом сообщает Luxembourg Times с посылкой на информацию от компании.
ArcelorMittal продает сталь со своего крупного металлургического завода в Казахстане, на котором работают около 14 тысяч человек.
Как уверяют в компании, возобновление продаж российским клиентам было "единственной альтернативой защите жизнеспособности комбината и сохранению средств к существованию" его сотрудников. Все продажи "происходят в полном соответствии с санкциями и соответствующим экспортным контролем".
Торговые санкции ЕС, направленные на наказание за вторжение Москвы, запрещают импорт стали и чугуна из России, но не ограничивают поставки в Россию.
- В марте сообщалось, что крупнейший европейский производитель стали ArcelorMittal SA изъял российское сырье из своей цепи поставок.
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