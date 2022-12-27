Компания Apple перестала поддерживать некоторые функции для своих устройств на территории РФ
Американская компания Apple, заявившая в марте 2022 года о выходе с российского рынка, запретила поддержку нескольких функций для своих устройств на территории РФ
Об этом сообщают росСМИ.
Отмечают, что местные операторы не смогли договориться с Apple о поддержке VoLTE и VoWiFi на своих сетях для iPhone 14. Именно эти две функции улучшают качество связи. В частности, с помощью VoLTE осуществлялось более 60% голосового трафика на территории России. Теперь же в стране-агрессорке на устройствах этой модели не доступна высококачественная передача голоса. Также раздача интернета потребует ручной настройки.
Некоторые продавцы электроники в России говорят, что отключение важных функций влияет на ценность смартфонов Apple. В то же время они считают, что из-за высокой лояльности к бренду отсутствие VoLTE и VoWiFi не скажется на спросе.
- 1 марта компания Apple остановила продажи всех продуктов в Российской Федерации и ограничила Apple Pay и другие услуги по вторжению РФ в Украину.
- 9 марта стало известно, что на территории РФ больше не доступен сервис Apple Pay, а также PlayStation Store.
- Впоследствии Apple Pay запретил добавлять новые российские карты "Мир" и рассчитываться по уже добавленным.
- 15 апреля из App Store удалили приложение российского Альфа-Банка.
- Позже из магазина исчезли также приложение соцсети "ВКонтакте" и его приложения, такие как VK Музыка, VK Клипы и VK Мессенджер.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.81
Покупка 39.81Продажа 40.56
-
EUR
Покупка 41.33Продажа 42.44
- Актуальное
- Важное