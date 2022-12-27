Компания Apple перестала поддерживать некоторые функции для своих устройств на территории РФ

Об этом сообщают росСМИ.

Отмечают, что местные операторы не смогли договориться с Apple о поддержке VoLTE и VoWiFi на своих сетях для iPhone 14. Именно эти две функции улучшают качество связи. В частности, с помощью VoLTE осуществлялось более 60% голосового трафика на территории России. Теперь же в стране-агрессорке на устройствах этой модели не доступна высококачественная передача голоса. Также раздача интернета потребует ручной настройки.

Некоторые продавцы электроники в России говорят, что отключение важных функций влияет на ценность смартфонов Apple. В то же время они считают, что из-за высокой лояльности к бренду отсутствие VoLTE и VoWiFi не скажется на спросе.

1 марта компания Apple остановила продажи всех продуктов в Российской Федерации и ограничила Apple Pay и другие услуги по вторжению РФ в Украину.

9 марта стало известно, что на территории РФ больше не доступен сервис Apple Pay, а также PlayStation Store.

Впоследствии Apple Pay запретил добавлять новые российские карты "Мир" и рассчитываться по уже добавленным.

15 апреля из App Store удалили приложение российского Альфа-Банка.

Позже из магазина исчезли также приложение соцсети "ВКонтакте" и его приложения, такие как VK Музыка, VK Клипы и VK Мессенджер.