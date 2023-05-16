Компания AGM создала первый в мире смартфон с тепловизором
Компания-производитель тепловизионного и ночного видения AGM заявила о создании первого в мире мобильного телефона с тепловизором, работающим на расстоянии до 500 м.
Об этом пишет "No worries".
Компания выпустила серию гаджетов AGM G2 с тепловизионной камерой и поддержкой 5G. В линейке представлены три модели. Базовая версия AGM G2 укомплектована черно-белой камерой ночного видения. Средняя цена устройства - $650. В свою очередь версия AGM G2 Pro дополнительно оснащена тепловизором с дальностью обзора 50 м и 5,6-кратным приближением. За более «продвинутую» версию производитель хочет $790. Самая топовая версия AGM G2 Guardian с 500-метровым тепловизором оценена в $860.
Фото: No worriesВсе три смартфона оснащены системой Snapdragon 782G, ОЗУ – 8 ГБ (AGM G2 Guardian – 12 ГБ) и 256 ГБ флэш-памяти, а также 6,58-дюймовым экраном с разрешением 1080р и частотой обновления 120 Гц.
Фото: No worriesОсновная камера имеет разрешение 108 Мп, камера ночного видения – 20 Мп. Дополнительно установлена 2-мегапиксельная камера для макросъемки.
Смартфон отвечает степени защиты IP69K и требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810H. Он получил 3,5-ваттный динамик громкостью в 109 дБ и аккумулятор емкостью 7000 мАч.
Фото: No worries
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