Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Именно Марченко - конечный бенефициар сети киевских компаний и предприятия в оккупированной Ялте, которые переводили миллионные суммы на счета росгвардии и МВД РФ в оккупированном Крыму.

"Эти компании платили рашистам якобы за "охрану недвижимости Медведчука" на территории полуострова", - говорят в СБУ.

Кроме того, бизнес-структура Марченко регулярно пополняла российский бюджет в виде уплаты налогов и сборов. Так, общая сумма произведенных платежей в пользу страны-агрессора составляет более 50 млн в гривневом эквиваленте.

Правоохранители установили, что для реализации схемы Марченко зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом более чем в 1 млрд российских рублей. Для его создания задействовала активы трех подконтрольных инвестиционных компаний, расположенных в Киеве.

"Потом крымская фирма подписала соответствующие "охранные соглашения" со структурами росгвардии и МВД РФ", – говорится в сообщении.

Впоследствии после начала полномасштабного вторжения РФ компания Марченко продолжила финансировать бюджет россиян.

В ходе 11 обысков на объектах недвижимости жены Медведчука, офисах ее киевских компаний и по адресам проживания их топ-менеджеров сотрудники СБУ обнаружили:

▪️ документы, компьютеры, флешки и мобильные телефоны с доказательствами операций

▪️ печати и банковские карты, которые использовали в незаконной деятельности

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Оксане Марченко и главе аффилированной фирмы в Крыму о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Решается вопрос о сообщении о подозрении руководителям трех киевских компаний, причастных к преступной схеме.

Злоумышленникам грозит наказание до 8 лет заключения с конфискацией имущества.