Компании жены Медведчука Марченко финансировали росгвардию и российское МВД в Крыму: СБУ разоблачила масштабную схему
Служба безопасности ликвидировала масштабную схему подпольного финансирования российских оккупационных группировок со стороны Украины. К организации сделки причастна Оксана Марченко, супруга подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Именно Марченко - конечный бенефициар сети киевских компаний и предприятия в оккупированной Ялте, которые переводили миллионные суммы на счета росгвардии и МВД РФ в оккупированном Крыму.
"Эти компании платили рашистам якобы за "охрану недвижимости Медведчука" на территории полуострова", - говорят в СБУ.
Кроме того, бизнес-структура Марченко регулярно пополняла российский бюджет в виде уплаты налогов и сборов. Так, общая сумма произведенных платежей в пользу страны-агрессора составляет более 50 млн в гривневом эквиваленте.
Правоохранители установили, что для реализации схемы Марченко зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом более чем в 1 млрд российских рублей. Для его создания задействовала активы трех подконтрольных инвестиционных компаний, расположенных в Киеве.
"Потом крымская фирма подписала соответствующие "охранные соглашения" со структурами росгвардии и МВД РФ", – говорится в сообщении.
Впоследствии после начала полномасштабного вторжения РФ компания Марченко продолжила финансировать бюджет россиян.
В ходе 11 обысков на объектах недвижимости жены Медведчука, офисах ее киевских компаний и по адресам проживания их топ-менеджеров сотрудники СБУ обнаружили:
▪️ документы, компьютеры, флешки и мобильные телефоны с доказательствами операций
▪️ печати и банковские карты, которые использовали в незаконной деятельности
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Оксане Марченко и главе аффилированной фирмы в Крыму о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
Решается вопрос о сообщении о подозрении руководителям трех киевских компаний, причастных к преступной схеме.
Злоумышленникам грозит наказание до 8 лет заключения с конфискацией имущества.
- 10 января стало известно, что президент Владимир Зеленский лишил нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина гражданства Украины. Это он сделал на основании материалов, подготовленных СБУ и Государственной миграционной службой Украины.
- 13 января депутаты Верховной Рады проголосовали за лишение мандатов нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача, Андрея Аксенова и Рената Кузьмина.
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