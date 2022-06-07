Об этом сообщил Национальный банк Украины в июньском макроэкономическом и монетарном смотре.

"По разным опросам падение зарплат в частном секторе в среднем составляло от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем: по опросу НБУ, больше всего таких в добывающей промышленности и строительстве", - говорится в сообщении.

При этом центробанк фиксирует рост доли компаний, сокращающих зарплаты на 10-15%. Такое сокращение чаще всего происходит в энергетике, секторе услуг, транспорте и торговле.

А вот агрокомпании преимущественно не только не изменили уровень оплаты труда сотрудников, но повысили его, констатирует НБУ.

Кроме того, в мае, по сравнению с апрелем, выросли зарплаты водителей, медиков и фармацевтов, а также в перерабатывающей промышленности. Улучшается ситуация и в бюджетном секторе, где людей отправляли в простой с выплатой двух третей зарплат.

Напомним, потребительские цены в мае, по оценке НБУ, выросли на 17%.

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