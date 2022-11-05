Компании Словакии поставляли России и Ирану детали для производства оружия, - расследование
После начала полномасштабного вторжения словацкие компании поставляли в Россию и Иран детали, которые могли использоваться для изготовления оружия.
Об этом говорится в расследовании Dennik N.
Так, украинские военные выловили в море иранский дрон Mohajer-6, разобранный на части. В нем обнаружили австрийский двигатель Rotax 912iS. Впрочем, Австрия сразу отрицала поставки таких запчастей.
Впоследствии 21 апреля выяснили, что в Словакии местная компания получила разрешение на экспорт таких двигателей в Иран.
По словам издания, кроме двигателей словацкие компании снабжали Ираном еще рядом предметов, среди которых подшипники, электроника, оборудование для производства компонентов шин. Их могут использовать для изготовления оружия, применяемого ныне Россией в войне против Украины.
По мнению журналистов, пограничники, которые разрешили экспорт запчастей и Иран, не подумали, что они могут быть использованы в военных целях.
Отмечают также, что многие схожие детали снабжали и российские компании, выступающие как дочерние предприятия вооруженной промышленности. Эти соглашения, пишут в расследовании, могут нарушать санкции, наложенные Европейским Союзом.
Министерство финансов Словакии считает, что ответственность за экспорт запчастей в РФ и Иран лежит на министерстве экономики страны. Именно оно отвечает за выдачу лицензий. Словацкое минэкономики отвергает обвинения и переводит ответственность на таможенную службу.
Власти Словакии пообещали разобраться с этим вопросом.
- 24 сентября украинские защитники впервые сбили иранский дрон Mohajer-6.
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