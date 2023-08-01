Компании российских олигархов платят добровольцам, воюющим против Украины в составе ВС РФ, - расследование

Об этом говорится в расследовании издания "Важные истории".

По данным расследования, спонсированием добровольческих батальонов российских войск занимаются компании Олега Дерипаски, Леонида Михельсона и Михаила Гуцериева. Также ряд компаний, в которых формально трудоустроены военнослужащие РФ, не попали ни в один санкционный список.

"Мы сначала трудоустраиваем (в нашу компанию) за день до заключения контракта (из Минобороны), а затем останавливаем трудовой договор, и у нас появляется основание для выплаты премий своему сотруднику, ушедшему на СВО. Такая схема", - поделился с изданием один из рекрутеров. Он набирает добровольцев, в частности, в батальон "Сокол", входящий в 108-й десантно-штурмовой полк.

В расследовании пишут, что телефонные номера, которые указывает "Сокол" в своем телеграмм-канале для желающих записаться в добровольцы, принадлежат компании "Русал менеджмент". Она является дочерней компанией "Русала", чьим главным владельцем Олег Дерипаска. Таким образом бойцы батальона получают заработную плату из двух источников – от минобороны РФ и от структур Дерипаски. Кроме того, расследователи утверждают, что некоторые добровольцы также официально трудоустроены в частных охранных предприятиях и других компаниях, аффилированных по Дерипаске.

В то же время "Русал", с которого сняли санкции, дал комментарий "Важным историям". Компания отметила, что не имеет никакого отношения к деятельности добровольческих структур.

Издание также отмечает, что добровольцев спонсируют компания Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко "Новатек". Это также происходит через "подконтрольное частное предприятие" и фонд "Мужество". Добровольцам, по данным издания, платят и структуры, связанные с компаниями строительного магната Сергея Гордеева и бизнесмена Михаила Гуцериева.

Расследователи пишут, что таким образом частные структуры используют ту же схему, которую используют московские власти и госкомпании: добровольцев фиктивно трудоустраивали в этих компаниях и отправляли на фронт. Благодаря этому увеличивается количество тех, кто хочет отправиться на войну, поскольку выплаты в этом случае значительно выше, чем обычным военнослужащим. Это позволяет российским властям воздерживаться от активной мобилизации.