Об этом сообщает издание Financial Times



Компании из Китая могут попасть под санкции ЕС за поставку электроники в Россию. В ЕС считают, что продукция этих фирм может использоваться для производства оружия. В издании сообщили, что в 11-й пакет санкций против России могут быть добавлены 7 компаний из Китая. Эти компании занимаются производством микрочипов, полупроводников и другой электроники.

Некоторые из этих китайских компаний уже находятся под санкциями США.