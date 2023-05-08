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Компании из Китая могут попасть под санкции ЕС за поставку электроники в Россию, - Financial Times

8 мая, 2023 понедельник
13:08
Война с Россией

Европейский союз может ввести санкции в отношении нескольких китайских компаний за поставку в Россию электроники

Об этом сообщает издание Financial Times

Компании из Китая могут попасть под санкции ЕС за поставку электроники в Россию. В ЕС считают, что продукция этих фирм может использоваться для производства оружия. В издании сообщили, что в 11-й пакет санкций против России могут быть добавлены 7 компаний из Китая. Эти компании занимаются производством микрочипов, полупроводников и другой электроники.

Некоторые из этих китайских компаний уже находятся под санкциями США.

Мир
Россия
Китай
ЕС
санкции против России
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