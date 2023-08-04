Компании Hyundai и Kia отзывают более 91 тыс. автомобилей в США из-за риска возгорания
Hyundai Motor Co. и ее дочерняя компания Kia Corp. заявили в пятницу, что отзывают более 91 тыс. недавно выпущенных автомобилей в США из-за риска возгорания
Об этом сообщило издание Yonhap.
Стало известно, что Южнокорейские автопроизводители представили свои отчеты об отзыве в Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA).
Они посоветовали клиентам парковать соответствующие автомобили "на улице и подальше от зданий", пока не будет устранен дефект.
Электронный контроллер масляной помпы в сборе Idle Stop & Go может содержать поврежденные электрические компоненты, что может привести к перегреву контроллера помпы с риском возгорания.
Отзыв Hyundai охватывает автомобили Palisade 2023-2024 модельных лет, Tucson, Sonata, Elantra и Kona 2023 модельного года, а также Seltos 2023-2024 модельных лет. Отзыв Kia охватывает автомобили Soul и Sportage 2023 модельного года.
Также добавляется, что дилеры бесплатно проверят и заменят электрический контроллер масляного насоса, если это будет необходимо.
- 17 июля сообщалось, что южнокорейская компания Hyundai поможет отстроить международный аэропорт "Борисполь". В планах – восстановить посадочные полосы и построить новый грузовой терминал.
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