Об этом сообщило издание Yonhap.

Стало известно, что Южнокорейские автопроизводители представили свои отчеты об отзыве в Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Они посоветовали клиентам парковать соответствующие автомобили "на улице и подальше от зданий", пока не будет устранен дефект.

Электронный контроллер масляной помпы в сборе Idle Stop & Go может содержать поврежденные электрические компоненты, что может привести к перегреву контроллера помпы с риском возгорания.

Отзыв Hyundai охватывает автомобили Palisade 2023-2024 модельных лет, Tucson, Sonata, Elantra и Kona 2023 модельного года, а также Seltos 2023-2024 модельных лет. Отзыв Kia охватывает автомобили Soul и Sportage 2023 модельного года.

Также добавляется, что дилеры бесплатно проверят и заменят электрический контроллер масляного насоса, если это будет необходимо.