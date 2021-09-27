Коммунисты выиграли местные выборы во втором крупнейшем городе Австрии
На местных выборах во втором крупнейшем городе Австрии Граце победила Коммунистическая партия
Об этом сообщает AP .По предварительным результатам, за Компартию проголосовали 28,9% избирателей, тогда как за их ближайших конкурентов правоцентристской Австрийскую народную партию - 25,7%.
Мэр Граца Зигфрид нагло объявил об отставке после 18 лет на этой должности.
Третье место на выборах заняли "Зеленые", набрав 16,7% голосов избирателей.
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