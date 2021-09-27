Коммунисты выиграли местные выборы во втором крупнейшем городе Австрии

Об этом сообщает AP .

По предварительным результатам, за Компартию проголосовали 28,9% избирателей, тогда как за их ближайших конкурентов правоцентристской Австрийскую народную партию - 25,7%.

Мэр Граца Зигфрид нагло объявил об отставке после 18 лет на этой должности.

Третье место на выборах заняли "Зеленые", набрав 16,7% голосов избирателей.