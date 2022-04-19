Коммунисты предлагают сделать государственным флагом России флаг СССР

Соответствующий законопроект появился на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В КПРФ считают, что возвращение флага СССР будет "способствовать патриотическому воспитанию граждан, позволит свободно и открыто выражать чувство гордости за свою страну".

Также коммунисты утверждают, что красный цвет исторически использовался на флагах русских князей и царей, а триколор - это всего лишь "подарок от голландцев".