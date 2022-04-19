Коммунисты предлагают сделать государственным флагом России флаг СССР
Фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект, в котором предлагает заменить государственный флаг России на флаг СССР
Соответствующий законопроект появился на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
В КПРФ считают, что возвращение флага СССР будет "способствовать патриотическому воспитанию граждан, позволит свободно и открыто выражать чувство гордости за свою страну".
Также коммунисты утверждают, что красный цвет исторически использовался на флагах русских князей и царей, а триколор - это всего лишь "подарок от голландцев".
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