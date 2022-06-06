Коммуникация власти с журналистами является условием демократического общества: открытое заявление журналистов телеканала "ЕСПРЕСО" по случаю дня журналиста
Профессия журналиста требует большой ответственности перед обществом и каждым гражданином. Честность, профессионализм, объективность – базовые принципы журналистики
Сегодня перед каждым журналистом стоит немало вызовов. Сегодня журналисты жертвуют своей жизнью и здоровьем ради информационной обороны нашего государства и освещения информации о войне в Украине!
Украина нуждается в профессиональных журналистах, которые любят свою страну и создают надежный информационный фронт. А журналисты нуждаются в уважении и содействии со стороны государства.
Мы убеждены, что и наши коллеги, отложившие перья, клавиатуры и микрофоны и работающие непосредственно в рядах ВСУ или ТРО, и освещающие события российско-украинской войны, верят в нашу победу и в то, что Украина будет развитым демократическим европейским государством . Государством, где будет царить уважение прав человека и свобода слова. Безосновательное незаконное прекращение вещания украинских телеканалов, пресс-конференции для избранных "своих" журналистов, отсутствие ответов на интересующие общество вопросы создают этому препятствия.
Журналисты – не враги власти, а ее партнеры. Коммуникация с журналистами является условием демократического общества.
В день журналиста, чествуя память всех коллег, которые положили свои жизни во время исполнения профессиональных обязанностей и защищая нашу страну, мы призываем власти проявить уважение к журналистской профессии, возобновить незаконно прекращенное вещание украинских телеканалов и начать открытый и честный диалог для лучшего будущего нашего государства.
Журналисты телеканала "ЕСПРЕСО"
06.06.2022 г.
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