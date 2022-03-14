"Коммуникация тяжело, но идет": Подоляк рассказал о ходе переговоров с РФ

Об этом Подоляк написал сообщил в "Твиттере".



"Стороны активно выражают свои позиции, уже уточненные. Коммуникация тяжело, но идет", - написал Подоляк.



По словам советника главы ОПУ, разногласия в общении возникают из-за ультимативных подходов россиян.



"Причина разногласий в том, что у нас очень разные политические системы. Украина - это свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия - это ультимативное подавление собственного общества", - пояснил Подоляк.



Переговоры между украинской и российской делегациями продолжаются в режиме видеоконференции.

Напомним, ранее Подоляк заявил, что россияне на переговорах перестали говорить ультиматумами.