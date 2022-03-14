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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "Коммуникация тяжело, но идет": Подоляк рассказал о ходе переговоров с РФ

"Коммуникация тяжело, но идет": Подоляк рассказал о ходе переговоров с РФ

14 мартa, 2022 понедельник
13:01
война с Россией

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что четвертый раунд переговоров с Россией проходит сложно, но с продвижением

Об этом Подоляк написал сообщил в "Твиттере".

"Стороны активно выражают свои позиции, уже уточненные. Коммуникация тяжело, но идет", - написал Подоляк.

По словам советника главы ОПУ, разногласия в общении возникают из-за ультимативных подходов россиян.

"Причина разногласий в том, что у нас очень разные политические системы. Украина - это свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия - это ультимативное подавление собственного общества", - пояснил Подоляк.

Переговоры между украинской и российской делегациями продолжаются в режиме видеоконференции.

  • Напомним, ранее Подоляк заявил, что россияне на переговорах перестали говорить ультиматумами.
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