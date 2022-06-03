Коммуникация с пленными "азовцами" осуществляется через разведку, - Денис Монастырский
Коммуникацию с пленными бойцами полка "Азов" поддерживают украинские разведчики
Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.
"Сегодня коммуникацию с пленными бойцами полка "Азов" осуществляют наши разведчики из Главного управления разведки Минобороны. Именно через них мы узнаем больше информации: об условиях содержания, питания и возможностях их освобождения. Мы все знаем, что они все окажутся здесь, в Киеве, и мы делаем для этого все возможное", - рассказал глава МВД.
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