Коммуникация при помощи движения глаз: новое исследование показало прогресс у пациентов с синдромом замкнутого человека
Ученые проанализировали данные 51 пациента с синдромом замкнутого человека. Большинство из них чувствовали определенное улучшение
Об этом информирует Sciencenorway .
Большинство пациентов имели инсульт ствола мозга, задевшего участки, соединяющие головной мозг со спинным. Это может привести к частичному или полному параличу. В некоторых случаях эти симптомы могут улучшиться через несколько дней. Однако, когда состояние сохраняется более шести недель, пациент получает реабилитацию.
Ежегодно в реабилитационную больницу Sunnaas Rehabilitation прибывает два-три новых пациента с синдромом замкнутого человека (LIS). Это редкое заболевание, при котором человек теряет способность двигаться, разговаривать и выражать эмоции, но при этом сохраняется сознание, когнитивные функции и сенсорное восприятие.
"Пациенты обычно могут моргнуть или перевести глаза", - рассказал старший консультант Sunnaas Rehabilitation и доцент Университета Осло Фрэнк Беккер и добавил, что они могут слегка двигать пальцем или головой.
Благодаря этому врачи могут общаться с больными и получить ответы через определенные реакции пациента. Медики используют эту методику для оценки когнитивной функции.
Исследователи проанализировали данные 51 пациента с синдромом замкнутого человека. Некоторые из них все еще нуждались в существенной помощи в их повседневной жизни, но большинство ощущали прогресс. Беккер объясняет, что 23 человека восстановили достаточную функцию в теле.
"Некоторые могли, например, восстановить движение в объятиях, или в ноге, или какую-то способность говорить. Интересно, что эти улучшения не ограничивались начальным периодом после травмы, но могли возникнуть несколько лет спустя", – говорит он.
Также ученые обнаружили, что 80% пациентов с синдромом замкнутого человека получили повреждения не только в конкретной области ствола мозга, но и в других частях мозга.
Старший консультант Sunnaas Rehabilitation подчеркнул, что было не так много долгосрочных исследований по поводу этого редкого состояния.
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