Коммунальщики Днепра нашли в мусорном баке мины, гранаты и тротиловые шашки
В Днепре работники коммунальных служб нашли в мусорном баке пакет с минами, гранатами и шашками-детонаторами
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
"Днепр – удивительный город. Здесь даже на Новый год особые подарки", - написал городской глава.
Он сообщил, что на улице Сеченова коммунальщики обнаружили в мусорном баке мешок гранат, мин и тротиловых шашек.
"Представил коллег к награждению почетными грамотами и премированию. За бдительность. Вы молодцы. Без вас некуда", - написал Борис Филатов.
- Напомним, 14 декабря Эспрессо.Запад проинформировало, что правоохранители задержали хранившего патроны и гранаты прикарпатца, чтобы в дальнейшем продать их. Мужчине уже сообщили о подозрении, за совершенное он может отсидеть за решеткой семь лет
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