Коммунальщики Днепра нашли в мусорном баке мины, гранаты и тротиловые шашки

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

"Днепр – удивительный город. Здесь даже на Новый год особые подарки", - написал городской глава.

Он сообщил, что на улице Сеченова коммунальщики обнаружили в мусорном баке мешок гранат, мин и тротиловых шашек.

"Представил коллег к награждению почетными грамотами и премированию. За бдительность. Вы молодцы. Без вас некуда", - написал Борис Филатов.

Напомним, 14 декабря Эспрессо.Запад проинформировало, что правоохранители задержали хранившего патроны и гранаты прикарпатца, чтобы в дальнейшем продать их. Мужчине уже сообщили о подозрении, за совершенное он может отсидеть за решеткой семь лет

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