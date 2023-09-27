Коммунальные платежи. Объясняем, какими будут тарифы на свет, воду и газ с 1 октября

Оплата коммунальных услуг и изменение тарифов – это одна из тех тем, что вызывает беспокойство у большинства украинцев, ведь они могут повлиять на финансовое состояние граждан и предприятий в Украине.

Еспресо расскажет, стоит ли ожидать еще одного повышения цен на электроэнергию, природный газ и водоснабжение. А также какие факторы приводят к изменениям в коммунальных платежах и пути экономии для сохранения финансовой стабильности.

Что в статье:

Следует ли ожидать повышения цены на электроэнергию с 1 октября?

Тарифы на природный газ и теплоснабжение

Какие тарифы останутся без изменений в октябре?

Что будет с ценами на водоснабжение и водоотвод с 1 октября?

Тарифы на коммунальные услуги по вывозу бытовых отходов

Изменения в выплатах субсидий осенью и кому следует заново подать заявки

Следует ли ожидать повышения цены на электроэнергию с 1 октября?

В Украине постановлением №544 Кабмин официально утвердил фиксированный тариф на электроэнергию для населения в размере 2,64 грн/кВт∙ч, который будет действовать с 1 июня по 31 декабря 2023 года, - по сообщению от НКРЭКУ.

Данный тариф применяется для всех бытовых потребителей, включая:

Потребители, представляющие коллективные объединения в жилом секторе, такие как ОСМД, общежития и другие, используемые для удовлетворения бытовых потребностей жителей.

Потребители, независимо от того, есть ли у них электрическое отопление.

Потребители, имеющие статус многодетной семьи.

Другим потребителям, которые в соответствии с законом, имеют право использовать электроэнергию по тарифам для бытовых потребителей.

Важно то, что данные цены фиксированы и не зависят от объема потребления, как это было ранее. Неизменными остаются тарифные коэффициенты для потребителей с двухзонной и трехзонной дифференцировкой приборов учета (двухзонные и трехзонные счетчики). Так, в ночное время с 23:00 до 7:00, когда энергосистема имеет минимальную нагрузку, владельцы будут платить вдвое меньше электроэнергии (0,5 фиксированной цены - 1,32 грн/кВт∙ч) - объясняют в Yasno.

Однако, не стоит забывать, что установка двухзонного счетчика стоит около 3 тысяч гривен и его окупаемость составит более года, в зависимости от ваших энергозатрат.

Тогдашнее поднятие цен и по состоянию на сегодняшний день было обусловлено нанесенным ущербом и разрушениями энергетических объектов вследствие авиаударов, совершенных Россией. Эта информация была сообщена министром энергетики Германом Галущенко. Он также добавил, что Украина переживает самую масштабную в своей истории операцию по ремонту энергетических объектов.

По подтвержденным данным от Германа Галущенко, повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей в этом году больше не планируется. Также министр уточнил, что до конца 2023 года действующее положение о возложении спецобязанностей на рынке электроэнергии по обеспечению населения доступной электроэнергией: "И мы будем продолжать действие ПСО до конца отопительного сезона. Поэтому вопрос повышения тарифов даже не обсуждается", - подчеркнул. он.

В свою очередь, ряд экспертов отметили, что даже такое поднятие цен не соответствует реалиям, относительно стоимости электроэнергии. Так, директор энергетических программ в Центре Разумкова Владимир Омельченко отметил: "Рыночная цена электроэнергии составляет 5,5-6,5 грн, а тарифы 1,68 грн, 1,44 грн - покрывали только затраты на передачу, на распределение электрической энергии. И совершенно не покрывали затраты на нее как на товар".

Напомним, к 1 июня 2023 года в Украине цена на электроэнергию была почти в два раза ниже. Действовали два основных тарифа для населения, согласно которым потребители, использовавшие до 250 кВт-ч в месяц, платили 1,44 грн/кВт-час, а те, кто больше 250 кВт-ч, оплачивали тариф на свет в стоимости 1,68 грн/кВт-час.

Тарифы на природный газ и теплоснабжение

В октябре 2023 года цены на природный газ для бытовых потребителей, а также список поставщиков останутся неизменными по сравнению с предыдущим месяцем.

Компания "Нефтегаз Украины", которая поставляет газ подавляющему большинству населения Украины, а именно 98% бытовых потребителей, установила тариф на природный газ с 1 мая 2023 года. Цена на голубое топливо в тарифном плане "фиксированный" составляет 7,96 гривен за 1 кубический метр. Такая стоимость для населения будет оставаться неизменной, по крайней мере, до 30 апреля 2024 года.

"Я хочу успокоить всех украинцев: "Нефтегаз" не планирует менять цены на газ в этом отопительном сезоне. Зимой украинцы могут быть уверены в том, что их платежки не будут расти", - сообщил Алексей Чернышев глава правления НАК "Нефтегаз Украины".

Тарифы других поставщиков природного газа, таких как: ООО "Ритейл Сервис", ООО "Энерджи Трейд Груп" (ETG), ООО "Прикарпатэнерготрейд" и т.д., колеблется от 7,70 до 9,99 грн за куб. м. Поэтому кое-где цены в областях и населенных пунктах разнятся.

Денис Шмигаль подтвердил данные, что в течение следующего отопительного сезона тарифы на тепло для украинцев останутся неизменными. Кроме того, добавил, что более 70% объектов жилищно-коммунального хозяйства уже готовы к новому отопительному сезону. "Готовимся к зиме. Тарифы на тепло для людей в новом отопительном сезоне останутся без изменений", - сказал он.

Цена на газ для производителей тепла, обеспечивающих население, а также бюджетные учреждения остается на уровне 7420 грн и 16390 грн соответственно, за тысячу кубометров (с учетом НДС).

"Что касается ресурсов - мы будем обеспечены всем необходимым, как углем, так и газом. Газа в хранилищах мы на сегодня имеем почти 15 млрд кубов - это даже больше, чем было запланировано на начало отопительного сезона. Поэтому с ресурсами проблем не будет", - подчеркнул министр Герман Галущенко.

Фото: Госпродпотребслужба

Какие тарифы не возрастут в октябре

С 19 августа 2022 года вступил в силу Закон № 2479-IX "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения и последующего восстановления их функционирования", устанавливающий временный запрет на увеличение ряда тарифов, включая следующие:

распределение природного газа

производство, транспортировка и снабжение тепловой энергии

услуги предоставления горячей воды.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заверил, что тарифы на тепловую энергию и горячую воду останутся неизменными: "Такие тарифы, как на тепло, на горячую воду, я убежден, до конца войны, до конца военных действий в Украине не нужно возлагать на людей дополнительным бременем".

Что будет с ценами на водоснабжение и водоотвод с 1 октября?

Повышения цены на воду для потребителей не будет. После июльского решения НКРЭКУ об увеличении стоимости услуг водоснабжения и водоотведения, а затем отмены данного постановления из-за жесткой критики президента Зеленского, новых повышений тарифов пока не ожидается.

Тогда, в своем сообщении Владимир Зеленский отметил, что постановление о росте тарифов является "позорным, непрофессиональным и не согласованным с правительством". В результате президент также поручил провести консультации с целью пересмотра этого решения по увеличению тарифов. Впоследствии глава НКРЭКУ Константин Ущаповский на внеочередном заседании объявил, что отменяют решение о повышении цен.

С начала июля 2023 года стоимость на услуги водоснабжения и водоотведения были одобрены для 34 предприятий, и как результат, средний рост тарифов должен составлять 32%. Что привело к среднему увеличению платежей за водопотребление для домохозяйств (2-3 человека) на 62 гривны в месяц с учетом НДС.

Для некоторых водоканалов цена должна вырасти чуть выше среднего в два этапа: с 1 июля, а затем с 1 сентября 2023 года. В то же время, оставалась без изменений стоимость услуг водоснабжения в городах, более серьезно подвергшихся влиянию от боевых действий: Харьков, Николаев и Херсон.

В октябре 2023 года будут действовать установленные еще с 1 января 2022 года тарифы на водоснабжение и водоотвод.

Цены на воду отличаются в разных регионах страны. Самые высокие тарифы наблюдаются в Запорожье, где стоимость водоснабжения составляет 25 грн за кубометр, а водоотвод – 40,51 грн за кубометр. Общая стоимость составляет 65,55 грн/куб. В то время как меньше 30 грн за кубический метр воды платят жители: Харьковской, Винницкой, Львовской, Хмельницкой и еще ряда областей.

Фото: "Львовтеплоэнерго"

Тарифы на коммунальные услуги по вывозу бытовых отходов

За установление тарифов по обращению с твердыми бытовыми отвечают органы местного самоуправления, так что в отдельных городах и общинах цены и услуги по вывозу мусора отличаются.

Так, одной из причин изменения стоимости данных коммунальные услуги можно отнести повышение цен на топливо. Итак, отдельные коммунальные предприятия повысили цены в течение 2023 года. Так, например, "Луцкспецкоммунтранс" с 1 августа увеличил стоимость услуги в среднем на 3,5 гривны для всех групп населения, повысив стоимость вывоза бытовых отходов.

Однако значительных изменений и повышений цен на вывоз твердых бытовых отходов не произошло.

Фото: ecopolitic.com.ua

Изменения в выплатах субсидий осенью и кому следует заново подать заявки

Украинцы могут рассчитывать на субсидии для погашения коммунальных платежей. В 2023 году на компенсации ЖКУ предусмотрено выделить 24,4 миллиарда гривен. Прогнозируется, что эту помощь получат 1,7 миллиона семей, со средним размером ежемесячного пособия 1 189,3 гривен.

Согласно решению правительства, субсидия предоставляется, если оплата жилищно-коммунальных услуг превышает 15% от общего среднемесячного дохода семьи, на период до окончания военного положения и еще месяц после его отмены.

Осенью размер пособия может возрасти из-за повышения цен на электроэнергию. Начисление субсидии производится Пенсионным фондом (ПФУ). Для получения льгот не обязательно посещать указанное учреждение, достаточно заполнить формы и добавить отсканированные документы на портале ПФУ или Дия.

Те, кто уже получает субсидию или в летний период получали "нулевую субсидию", не должны подавать документы снова перед наступлением отопительного сезона. Пересчет будет произведен автоматически.

Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак сообщила, что осенью не планируется введение дополнительных ограничений для получения субсидий: "По субсидиям никаких изменений, которые сделали бы невозможным для кого-то получения такой помощи, не предусматривается. Наоборот, мы понимаем, что в связи с повышением тарифов может быть увеличение расходов".

Однако следует отметить, что существует несколько категорий населения, которым все же нужно заново подать заявки для получения субсидий, в частности:

домохозяйство, где проживает меньшее количество людей, чем указано в регистрации;

владельцам квартир в которых проживают ВПЛ;

арендаторы жилья, оплачивающие жилищно-коммунальные услуги;

члены домохозяйства, что обращается для получения субсидии на покупку сжиженного природного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Фото: delo.ua