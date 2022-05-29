Комментировали Лигу чемпионов: Притула и солист группы Kalush Orchestra собрали 2,7 млн грн на ВСУ
Сергей Притула и солист группы Kalush Orchestra Олег Псюк комментировали финал Лиги чемпионов и за час собрали 2,7 млн грн на ВСУ
Об этом Сергей Притула написал в твиттере .
"Мы с вами собрали 2,7 млн грн за час матча Лиги чемпионов в банке на панамку", - подчеркнул он.
Сергей Притула напомнил, что среди пожертвовавших средства разыграют розовую панаму Олега Псюка. Помочь армии можно в банку Монобанка.
- Ранее Сергей Притула комментировал песенный конкурс "Евровидение-2022" в твиттере при условии, что его фонд соберет минимум миллион гривен. Украинцы пожертвовали на ВСУ не менее 2,5 млн грн
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