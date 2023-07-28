Комментатор Вацко заинтриговал информацией о шатком положении Луческу в "Динамо"
Румынский тренер Мирча Луческу может досрочно покинуть киевское "Динамо"
Об этом сообщил украинский журналист и комментатор Виктор Вацко.
По информации источника, сезон 2023/24 должен стать для Мирчи Луческу последним на должности главного тренера "Динамо". Также есть версия, что румын уйдет в отставку, если киевляне не пройдут квалификацию Лиги конференций.
Действующий контракт 77-летнего Луческу рассчитан до следующего лета.
Мирча Луческу в "Динамо"
В прошлом сезоне по состоянию здоровья Мирча Луческу временно был вынужден передать обязанности и полномочия главного тренера своему ассистенту Александру Шовковскому.
Луческу возглавляет "Динамо" с 2020 года. В минувшем сезоне киевляне заняли в премьер-лиге четвертое место.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.02
Покупка 37.02Продажа 37.76
-
EUR
Покупка 41.11Продажа 42.09
- Актуальное
- Важное