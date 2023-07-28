Комментатор Вацко заинтриговал информацией о шатком положении Луческу в "Динамо"

Об этом сообщил украинский журналист и комментатор Виктор Вацко.

По информации источника, сезон 2023/24 должен стать для Мирчи Луческу последним на должности главного тренера "Динамо". Также есть версия, что румын уйдет в отставку, если киевляне не пройдут квалификацию Лиги конференций.

Действующий контракт 77-летнего Луческу рассчитан до следующего лета.

Мирча Луческу в "Динамо"

В прошлом сезоне по состоянию здоровья Мирча Луческу временно был вынужден передать обязанности и полномочия главного тренера своему ассистенту Александру Шовковскому.

Луческу возглавляет "Динамо" с 2020 года. В минувшем сезоне киевляне заняли в премьер-лиге четвертое место.