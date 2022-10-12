Комитет ВР поддержал законопроект о пенсиях для политзаключенных коммунистического режима
Комитет Верховной Рады по социальной политике поддержал законопроект № 8032 о назначении пенсий за особые заслуги политзаключенным коммунистического режима, боровшихся за независимость Украины в ХХ веке
Об этом народный депутат Владимир Вятрович сообщил в фейсбуке .
"Надеюсь, в ближайшее время он будет вынесен на пленарное заседание, и украинское государство наконец-то восстановит социальную справедливость в отношении тех, благодаря кому это государство появилось", - прокомментировал Вятрович.
Законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" (по борцам за независимость Украины в XX веке) был зарегистрирован в парламенте 14 сентября.
- К слову, премьер Эстонии заявила , что безнаказанность преступлений коммунистического режима является одной из главных причин разрушительной и геноцидной войны на территории Европы.
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