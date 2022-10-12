Комитет ВР поддержал законопроект о пенсиях для политзаключенных коммунистического режима

Об этом народный депутат Владимир Вятрович сообщил в фейсбуке .

"Надеюсь, в ближайшее время он будет вынесен на пленарное заседание, и украинское государство наконец-то восстановит социальную справедливость в отношении тех, благодаря кому это государство появилось", - прокомментировал Вятрович.

Законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" (по борцам за независимость Украины в XX веке) был зарегистрирован в парламенте 14 сентября.

К слову, премьер Эстонии заявила , что безнаказанность преступлений коммунистического режима является одной из главных причин разрушительной и геноцидной войны на территории Европы.