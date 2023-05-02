Комитет ВР поддержал постановление о продлении военного положения и мобилизации
Комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал внесенные президентом Зеленским постановления о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
За постановления №9259 и №9260 проголосовали 18 членов комитета.
"Действие будет продолжено с 19 мая 2023 года и, по всей вероятности, снова на 90 дней, то есть до середины августа 2023 года", - написал Железняк.
Он отметил, что рассмотрение постановлений в сессионном зале состоится "очень скоро".
- Постановления президента Владимира Зеленского поступили в Раду 1 мая.
- Ранее в парламенте пообещали усовершенствовать мобилизационные меры .
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