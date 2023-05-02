Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За постановления №9259 и №9260 проголосовали 18 членов комитета.

"Действие будет продолжено с 19 мая 2023 года и, по всей вероятности, снова на 90 дней, то есть до середины августа 2023 года", - написал Железняк.

Он отметил, что рассмотрение постановлений в сессионном зале состоится "очень скоро".