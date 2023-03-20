Комитет ВР поддержал отставку Шкарлета с должности министра образования

Путин обязательно полетит в Таджикистан как страну-участницу Римского устава, чтобы унизить международное право, - Портников

Медведев призвал американцев к протестам: "В бой!"

Путин рассказал, почему РФ не начала полномасштабную войну против Украины в 2014 году