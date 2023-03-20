Комитет ВР поддержал отставку Шкарлета с должности министра образования
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций поддержал отставку Сергея Шкарлета с должности главы Минобразования
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"Комитет по вопросам образования поддержал отставку с должности министра образования (Сергия – ред.) Шкарлета", - написал народный избранник.
Должность главы МОН может занять воин-добровольец, кандидат философских наук, доцент Оксен Лисовый.
- Шкарлет на прошлой неделе написал заявление об отставке. При этом он написал свою фамилию с ошибкой .
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