Комитет ВР поддержал отставку Чернышева: голосование в Раде обещают "в ближайшее время"
Комитет Верховной Рады по местному самоуправлению единогласно поддержал отставку Алексея Чернышева с должности министра развития общин и территорий Украины
Об этом в Telegram сообщил народный депутат Украины IX созыва Ярослав Железняк.
Голосование в Раде, по словам Железняка, состоится "в ближайшее время".
Нардеп отметил, что Чернышев переходит в "Нафтогаз", чтобы заниматься энергетической безопасностью, за которую он отвечает как глава штаба. Чернышев на заседании профильного комитета Рады сказал, что после его освобождения от должности министра Кабмин может рассмотреть вопрос о назначении его главой "Нефтегаза".
- 1 ноября Кабинет Министров Украины уволил Юрия Витренко с должности главы "Нафтогаза". Сообщалось, что в этой должности его, вероятно, заменит Алексей Чернышев.
- 2 ноября Чернышев написал заявление об освобождении от должности министра развития общин и территорий Украины.
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