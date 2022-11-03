Об этом в Telegram сообщил народный депутат Украины IX созыва Ярослав Железняк.

Голосование в Раде, по словам Железняка, состоится "в ближайшее время".

Нардеп отметил, что Чернышев переходит в "Нафтогаз", чтобы заниматься энергетической безопасностью, за которую он отвечает как глава штаба. Чернышев на заседании профильного комитета Рады сказал, что после его освобождения от должности министра Кабмин может рассмотреть вопрос о назначении его главой "Нефтегаза".

1 ноября Кабинет Министров Украины уволил Юрия Витренко с должности главы "Нафтогаза". Сообщалось, что в этой должности его, вероятно, заменит Алексей Чернышев.

2 ноября Чернышев написал заявление об освобождении от должности министра развития общин и территорий Украины.

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