Комитет ВР не поддержал отставку Ткаченко с должности министра, - Княжицкий
Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады не поддержал отставку министра культуры Александра Ткаченко
Об этом сообщает народный депутат Николай Княжицкий.
"Только что Комитет по вопросам гуманитарной политики не поддержал отставку министра Александра Ткаченко. Я голосовал за отставку, как и мои коллеги Вятрович, Федына и Лерос. Другие члены комитета были против", - говорится в сообщении.
Также эту информацию подтвердили и в самом комитете: "Комитет по гуманитарной и информационной политике большинством голосов не поддержал отставку Министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Вопрос об отставке Министра будет рассматриваться путем голосования в сессионном зале Верховной Рады Украины".
- Напомним, 20 июля во время вечернего обращения президент Украины Владимир Зеленский поручил главе правительства Денису Шмыгалю найти замену министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко.
- Александр Ткаченко подал 21 июля премьеру заявление об отставке, из-за волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны.
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