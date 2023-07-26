Об этом сообщает народный депутат Николай Княжицкий.

"Только что Комитет по вопросам гуманитарной политики не поддержал отставку министра Александра Ткаченко. Я голосовал за отставку, как и мои коллеги Вятрович, Федына и Лерос. Другие члены комитета были против", - говорится в сообщении.

Также эту информацию подтвердили и в самом комитете: "Комитет по гуманитарной и информационной политике большинством голосов не поддержал отставку Министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Вопрос об отставке Министра будет рассматриваться путем голосования в сессионном зале Верховной Рады Украины".