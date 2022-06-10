Комитет Совета рекомендует правительству сменить руководство таможни
Налоговый комитет Верховной Рады признал работу Таможенной службы неудовлетворительной и рекомендовал Кабинету министров принять кадровые решения
Об этом идет речь в проекте решения заседания комитета от 9 июня, передает ЭП.
На комитете обсуждали сообщения о случаях контрабанды и схем с ввозом коммерческих товаров под видом гуманитарной помощи, предотвращение злоупотреблений.
В конце концов Комитет признал работу Таможни неудовлетворительной из-за проблем в организации работы по передаче на нужды ВСУ конфискованного имущества, которое по праву наследования перешло в собственность государства.
Нардепы обратили внимание на проблемы контроля правил перемещения валютных ценностей.
Кроме того, на встрече обсудили борьбу с незаконным перемещением товаров через границу, в том числе – случаи контрабанды табачных изделий.
"В течение последних 3-х месяцев в СМИ, в том числе на официальных веб-ресурсах правоохранительных органов, неоднократно распространялась информация о наличии злоупотреблений, коррупционных проявлений в действиях должностных лиц Одесской, Закарпатской и Волынской таможен", - говорится в заключении комитета.
Нардепы считают, что информация о возможных злоупотреблениях "подрывает уровень доверия общества не только к должностным лицам, но и вообще к государственной власти в Украине".
Следовательно, Налоговый комитет рекомендовал Кабинету министров совместно с Министерством финансов рассмотреть "изложенные обстоятельства и по результатам принять соответствующие кадровые решения".
На встрече отмечались также проблемы очередей на границах с обеих сторон, поэтому комитет также рекомендовал правительству внести соответствующие изменения для увеличения количества пунктов пропуска, их пропускной способности и т.д.
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