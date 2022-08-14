Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в телеграмме.

Как говорится в сообщении, парламентский Комитет по национальной безопасности, обороне и разведке одобрил законопроекты об утверждении указов президента Украины Владимира Зеленского "О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения общей мобилизации".

"Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал в целом законопроекты (№7664) о продлении действия военного положения и (№7665) общей мобилизации на 90 суток", - пишет Железняк.

В день полномасштабного вторжения России 24 февраля Верховная Рада ввела военное положение на всей территории Украины. 15 марта согласовала его продление до 25 апреля. 19 апреля Зеленский подал законопроект о продлении военного положения, а 21 апреля парламент проголосовал за это решение: военное положение в стране продлили до 25 мая.

18 мая президент Украины предложил Верховной Раде продлить действие военного положения на 90 дней.

22 мая Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 23 августа 2022 года.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада на ближайшем пленарном заседании планирует продлить срок действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Президент Украины, 12 августа, предложил парламенту продлить срок действия военного положения и проведение общей мобилизации в Украине.

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