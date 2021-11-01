Комитет Шевченковской премии опубликовал список произведений-претендентов на 2022 год
На сайте Комитета Шевченковской премии появились списки произведений, претендующих на получение награды в 2022 году
Об этом сообщает Укринформ .
"Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко завершил прием документов и произведений, представленных на получение Национальной премии 2022 года. После доработки сопроводительных документов будет опубликован длинный список выдвинутых литературно-художественных произведений", - говорится в сообщении.
На первый конкурсный тур Комитет получил:
- 28 произведений в номинации "Литература";
- 11 – в номинации "Публицистика, журналистика";
- 9 – "Литературоведение и искусствоведение";
- 6 – "Музыкальное искусство";
- 4 – "Театральное искусство";
- 5 - "Киноискусство";
- 6 – "Визуальное искусство".
Ознакомиться с произведениями в разных номинациях можно на сайте Комитета.
- Напомним, Украинский институт книги объявил рейтинг тридцати самых знаменитых книг времен Независимости.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.22
Покупка 26.22Продажа 26.45
-
EUR
Покупка 30.23Продажа 30.66
- Актуальное
- Важное