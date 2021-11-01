Комитет Шевченковской премии опубликовал список произведений-претендентов на 2022 год

Об этом сообщает Укринформ .

"Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко завершил прием документов и произведений, представленных на получение Национальной премии 2022 года. После доработки сопроводительных документов будет опубликован длинный список выдвинутых литературно-художественных произведений", - говорится в сообщении.

На первый конкурсный тур Комитет получил:

28 произведений в номинации "Литература";

11 – в номинации "Публицистика, журналистика";

9 – "Литературоведение и искусствоведение";

6 – "Музыкальное искусство";

4 – "Театральное искусство";

5 - "Киноискусство";

6 – "Визуальное искусство".

Ознакомиться с произведениями в разных номинациях можно на сайте Комитета.