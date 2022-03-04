Комитет Сейма Литвы призвал закрыть небо над гуманитарными коридорами и ядерными объектами в Украине

Об этом говорится в заявлении на сайте парламента.



Документ призывает парламенты государств добиваться действий в своих странах по открытию гуманитарных коридоров в Украине с целью обеспечения безопасного выхода мирного населения из районов военных действий и территорий, контролируемых РФ.



"Комитет призывает к действиям по объявлению запрещенной для полетов зоны над этими гуманитарными коридорами, а также над атомными электростанциями и хранилищами ядерных отходов в Украине", - говорится в сообщении.



Глава Комитета по иностранным делам Лайма Андрикене отмечает, что международное сообщество и ООН должны принять все необходимые меры и применить механизмы, существующие для подобных ситуаций, например, миротворческие войска ООН, чтобы обеспечить эвакуацию людей.



"Мы также не можем игнорировать потенциальную угрозу для Европы в целом из-за неизбирательных действий оккупационной армии вблизи стратегических ядерных объектов в Украине и на них. Комитет по иностранным делам видит, что единственный способ обеспечить безопасность украинского народа и Европы – это объявить запретные для полетов зоны над открытыми гуманитарными коридорами и над ядерными объектами", - сказала она.



В заявлении Комитет также призывает парламенты государств-членов ЕС проявить солидарность и мобилизовать поддержку своих стран для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

