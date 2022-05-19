Комитет Сената США предварительно поддержал кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла в Украине

Об этом пишет Reuters.

Издание сообщает, что Бринк легко получит подтверждение на должность, которая была вакантной в течение трех лет.

Комитет провел слушания о подтверждении Бринка 10 мая, всего через две недели после того, как Байден направил ее имя в Сенат. Быстрые действия подчеркивают желание демократов и республиканцев послать посла для поддержки президента Украины Владимира Зеленского.

Бриджит Бринк является уроженкой Мичигана. Она говорит по-русски, сейчас является послом США в Словакии. Бринк была карьерным дипломатом на протяжении 25 лет и работала в Узбекистане и Грузии, а также на ряде руководящих должностей в Государственном департаменте и Совете национальной безопасности Белого дома.

В январе 2022 года несколько американских СМИ сообщили, что президент США Джо Байден из нескольких кандидатур избрал Бринк для работы в должности Посла США в Украине.

2 февраля МИД Украины сообщил, что поступил официальный запрос от США на назначение дипломатки Бринком послом в Киеве.

25 апреля госсекретарь Блинкен сообщил, что Государственный департамент США намерен возвращать дипломатов в Украину, а президент Джо Байден в ближайшее время номинирует кандидатуру на посла в Украине.

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